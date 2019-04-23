韓國瑜聲明拒初選 范世平：他不爽被吳敦義給賣了

2019-04-23 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今上午發表5點聲明，表示「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，並批政治權貴熱衷於密室協商。對此，台師大教授范世平表示，韓國瑜不參加初選，是把自己的總統路封死，也提到韓不爽自己被黨主席吳敦義給賣了。

范世平在臉書表示，韓國瑜的5點聲明，其實只有一點「不參加黨內初選」，這表示他也知道擔任市長太短，正當性不足，這是韓的「心魔」；韓陣營的「主戰派」認為，不要管那麼多，登記初選就對了，反正現在民調高，韓國瑜也具登記的資格，這其實是「反韓派」最怕的，但最後仍無法說服韓。

范世平認為，吳敦義肯定還是那句老話，你韓國瑜表達參選意願，我辦「徵召初選」。所以「韓五點」看似把球丟給黨中央，其實是「被接殺」，否則黨中央不會立即回應「歡迎韓參加初選」，而宣布參選總統的郭台銘也立即表達支持。

他說，過去韓國瑜是最大咖、是唯一，直接徵召為候選人有正當性，現在卻有了郭台銘，也是A咖；而韓只要徵召，郭只要初選，使得徵召的正當性更下滑。至於韓國瑜說「深刻體會到只有台灣好，高雄才會更好，只有台灣能夠改變，他才能夠真正的改變高雄」，范認為，這證明韓真的想選總統，想更大位，這對他日後不利，因為等於承認心猿意馬。

范世平分析，從韓國瑜返國在機場怒罵韓粉與其妻李佳芬說被人背後開槍來看，韓是因為被吳敦義賣了而不爽。「對吳來說，若韓當選總統，他什麼也撈不到，因為是吳當初逼韓去高雄選市長，卻什麼資源也沒給，造成兩人心結。但如果郭台銘當上總統，政治經驗不足，吳還可扮演一些角色」。

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