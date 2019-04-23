解讀韓國瑜聲明就是「徵召我」 高市綠營痛批貪心政客

2019-04-23 16:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團針對高雄市長韓國瑜聲明提出質疑，強烈質疑聲明內容就是3個字「徵召我」，黨團重炮抨擊韓國瑜是「貪心政客」，提醒他別忘記選舉期間對高雄市民的承諾。

民進黨團下午由總召韓賜村，偕同陳致中、蔡孟洳、高閔琳、黃文益、李雅慧、李伯毅、簡煥宗等議員，針對韓國瑜聲明提出看法。

陳致中開場即直言，韓國瑜的聲明簡單說就是「徵召我、其他免談」，感覺從韓國瑜擔任市長到現在，好像每一天都在從事競選活動、沒有中止過，他覺得很難過，高雄市279萬市民因為投出1張票，無辜成為最大的政治受災戶。

議員火力全開、連番砲轟韓國瑜，質疑韓國瑜根本選定總統，且逼迫國民黨要用徵召方式讓他黃袍加身、眾星拱月，因為韓國瑜不屑跟其他候選人參加初選。

綠營也搬出近期夯劇劇名，奚落「韓國瑜與一國兩制的距離」有多遠，因該是沒有距離，建議他想「酸宗痛」應大大方方，不要扭扭捏捏，但應該先辭去市長，這是責任政治。

綠營要求韓國瑜，如果不選、就該專心市政，好好實踐高雄成為台灣首富，並質問韓國瑜就任百餘天，還有多少局處的業務報告沒聽？

綠營批判，100多天以來，市政不但沒有進步，且頻頻被打臉，連出訪也被打臉，如果沒有能力做好一個高雄市長，又怎麼會有能力把台灣變得更好，應該專心市政，不要再肖想選總統。

綠營進一步痛批韓國瑜，是有史以來「最貪心的政客」，剛當選高雄市長，高雄市民的情感，高雄市的資源，高雄市民的情感託付都拋棄，只為了他的總統之路，如果這不是政客，什麼才叫做政客，請不要把高雄市民玩弄於股掌之間。

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