追到南方女孩再追別人 ... 王定宇3故事暗諷韓國瑜

2019-04-23 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今早針對是否參加總統大選發布5聲明，立委王定宇稍早才替大眾直翻韓國瑜5聲明代表何意，隨後又以3個小故事暗諷韓國瑜。

王定宇臉書貼文表示，故事1為一個人去應徵推銷員，履歷、經歷、企劃都沒帶，只告訴老闆，如果錄取他，公司一定發大財。老闆錄取了他，上班4個月過去，他常常用跑業務的理由出國，也常常用工作太累來請假，可是出國處理的都不是公司的業務，答應的要做的事情也都跳票，公司業務內容也沒進入狀況而常常搞錯，公司業績當然也沒有發大財。然後...推銷員告訴老闆「總經理不好，推銷員也不會好，請讓我當總經理吧」，你猜老闆會怎麼回答？

故事2為一名新進員工常常請假，理由多數是因為工作太累的病假，可是又沒有做出什麼成績，常常請病假，最後就只好換公司，否則會混不下去啊！

故事3為有個南方美麗的女孩，有個剛來的過客，不斷地說「女孩，妳又醜又窮，我來救妳吧」，女孩期待改變，就接受了過客的追求。可是追到手的過客，幾乎都沒再正眼看過南方女孩，反而開始去追另一個女孩，過客對南方女孩說「只有我追到那個更美好的女孩，才能拿她的資源照顧妳，我跟她好，妳才會好」。

3個小故事貼出後，網友在下方留言表示「說得真好」、「委員，你知道太多了！」

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