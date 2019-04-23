韓國瑜拒初選 徐世榮：批權貴密室協商又想被徵召

2019-04-23 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天針對2020總統大選發布5點聲明，強調自己此時無法參加現行制度初選，政大教授徐世榮對此表示，韓國瑜在批評政治權貴熱衷密室協商的同時，似乎又希望政治權貴透過密室協商徵召他，根本自相矛盾。對於韓說「只有台灣好高雄才會更好」，徐也質疑，韓國瑜未來若真的參選且當選總統，會不會在做了4個月後，又說「只有中國好台灣才會更好」。

韓國瑜近期不斷被討論是否會投入總統大選，今上午韓終於發表5點聲明，表示此時此刻，無法參加現行制度的初選，並強調他願為中華民國負起責任，也批評政治權貴熱衷密室協商。

針對韓的說法，政治大學地政系教授徐世榮在臉書接連發文指出，韓國瑜「一方面嚴詞批評政治權貴熱衷密室協商，另一方面似又強烈希望政治權貴透過密室協商直接來徵召他」讓徐質疑，這二者不是相互衝突矛盾的嗎？

徐世榮也用「吃碗內看碗外」酸韓，指韓在擔任高雄市長4個月後，才說「只有台灣好高雄才會更好，只有台灣能改變，我才能真正改變改變高雄。」讓他不禁想像，若韓國瑜未來真的參選且當選總統，會不會在做了4個月後，又說「只有中國好台灣才會更好，只有中國能改變，我才能真正改變台灣。」

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