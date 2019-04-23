郭台銘被比喻「台灣川普」 王浩宇質疑這點能做到？

2019-04-23 13:27

〔記者李容萍／桃園報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前宣布參與國民黨2020黨內總統初選，桃園市議員王浩宇對於有人將郭台銘比喻同樣是商人出身的美國總統川普，稱郭為「台灣川普」，對於郭台銘與「台灣川普」的距離他有話說。

王浩宇在臉書PO文表示，有人說，郭台銘參選總統是要當台灣川普。他很討厭廢話，直接切入問題的核心，他認為川普在2016年競選美國總統時，高喊「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的口號，主張「將產業從中國移回美國」，他更減少在中國的資產投資，也因此在中美貿易戰中，可以強硬的要求中國讓步。

那想做「台灣川普」的郭台銘呢？王浩宇認為，在中國擁有許多資產的郭台銘，是否會帶頭出售在中國的資產？作為可能的下任總統人選，是否會主動回台灣投資、創造工作機會給年輕人？在「鴻海帝國」與「中華民國」的利益衝突下，如何「讓台灣再次偉大」？

對此，網友紛紛留言，認同郭台銘不是川普，川普認同自己是美國人，愛美國，事業在美國，無任何勢力挟持。選美國總統一心一意為美國打拚！反觀，郭台銘不認同台灣，自認為是中國人；不愛台灣，愛中國；事業大部分在中國，被中國挾持。選台灣總統被迫為中共併吞台灣欺騙台灣人！

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