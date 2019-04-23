何苦用制度為難 許淑華建議黨中央將韓納入初選民調

2019-04-23 13:12

〔記者林良昇、陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜今早發表5點聲明，強調無法參加現行制度的初選。被視為與韓國瑜親近、有「神力女超人」稱號的國民黨立委許淑華在臉書上發文表示，韓國瑜扛起病危的國民黨，但現在許多人都以救世主自居要帶領國民黨奪下大位，而黨中央用黨內的規則和制度來為難韓，建議國民黨中央片面將韓被動的納入初選民調。

許淑華在臉書發文表示，她與韓國瑜一路走來，她和韓家人一樣，除了在健康上會反對他太過操勞，在政治理念和地方事務皆毫無疑問的支持他任何主張與決定，韓說不打負面選戰、她就盡量尊重對手，韓說不考慮2020、她就不拱韓參戰。

許淑華說，但是這星期她在立法院的辦公室、地方的服務處、甚至於自己手機每天都有接不完的來電，幾乎都是無法忍受國民黨用如此粗糙的工法打造出超重量級的候選人，幾乎每個人掛電話前都會丟下一句「非韓不投」，她不試著去反駁去解釋這些現象，因為支持者抱怨的，也是她心裡所不解和困惑的。

許淑華表示，一瓶礦泉水、一件藍襯衫、一副疲憊的身軀、一個人吃一碗滷肉飯，孤軍奮戰的韓國瑜不但把台灣人民沉睡的愛國心喚醒，也無怨尤一肩扛起病危的國民黨，如今國民黨病情稍微控制住了、有活力了，「許多成功不必在我的人，卻都以救世主自居的姿態要帶領國民黨奪下大位，磨刀霍霍準備重新執政。」有一個朋友就冷淡地對她說：韓流吹起了民心、卻吹不散陳舊的權貴塵埃。

許淑華強調，她個人比誰都希望韓國瑜能是下一個帶領中華民國走回正道的領導人，但此時此刻的初選，黨中央用黨內的規則和制度來為難疲於市政的韓又有什麼好處？她個人衷心的建議國民黨中央，任性一次滿足還願意支持國民黨的民眾，片面將韓被動的納入初選民調，無論民調結果如何，黨都要有黨的智慧和高度去面對和處理。

許淑華認為，起死回生、資源重新到位的國民黨也許可以不需要韓國瑜，但她非常確定，沒有韓的中華民國，不會再有10萬人高唱國歌、10萬人揮舞國旗的光景，台灣和全世界華僑期待的是屬於中華民國的領袖，不是屬於國民黨的領袖，國民黨可以沒有韓、但中華民國不能沒有韓。

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