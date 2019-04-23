更新臉書回應韓國瑜？ 柯P：要先通過這窄門

2019-04-23 16:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天發表聲明，宣布對2020態度。台北市長柯文哲今天上午受訪竟爆料稱「他本來要在我之後的，沉不住了」，最後卻草草以「他（韓國瑜）的抵抗力不好」帶過，不願多做回應。下午出席活動看到大批媒體守候現場，柯仍沒有鬆口，只是一派輕鬆表示「今天已經餵過鯊魚了」，並笑指「首先，我們要先通過這個狹窄的門」，一語雙關引發聯想。

韓國瑜在今天早上的聲明中表態不會參加藍營現行制度的初選，但願負起責任，改變台灣。他聲明中提及，「在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！」

嗆國瑜？臉書明志：台北改變台灣也會跟著變

柯文哲下午突更新臉書，寫到：「只要台北改變了，台灣也會跟著改變。」頗有互別苗頭意味。但台北市政府副發言人柯昱安解釋，柯文哲市長期許自己把市政做好，才有機會改變台北的政治文化，進而改變整個台灣，沒有特別針對誰。

不過，知情人士直言，臉書內容就是在回應韓國瑜，因為看到韓市長五點聲明後「覺得怪怪的」，尤其那句「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！」

該知情人士指出，「韓國瑜企圖很明顯，給人一種想要挑戰大位的企圖」，只是韓跟柯的邏輯有點不同，柯從第一任就開始不斷強調改變台灣從首都開始、改變首都從文化開始，這才是柯認為比較正確的邏輯。

柯文哲下午出席活動遇大批媒體堵訪，他頻頻以「今天餵食鯊魚的時間已經過了」迴避提問，在通過場地大門時還開玩笑說，「首先，我們要先通過這個狹窄的門」。當媒體進一步追問那何時要通過往總統的門？柯仍堅持，今天餵食時間已經過了。

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