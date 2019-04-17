不受郭董參選影響 高雄韓粉明晨包4輛遊覽車北上接機

2019-04-17 20:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜已結束訪美9天行程，將於台北時間明天（18日）清晨6點飛抵桃園機場，高雄韓粉不受郭台銘宣布參加國民黨總統初選的影響，依舊包了4輛遊覽車北上接機，絕大多數人都強調繼續支持韓國瑜選總統、「非韓不投」！

力挺韓國瑜選總統的「杏仁哥」吳育全、陳清茂、潘金英等人，堪稱超級韓粉，連日來在高雄六合夜市發動支持韓國瑜選總統的連署，反應熱烈，更包了4輛遊覽車，明天凌晨從高雄出發北上接機。

陳清茂說，不受郭台銘宣布參選的影響，繼續支持韓國瑜，他稱讚韓國瑜是很好的政治家，但郭台銘是企業家，不是政治領導人。

許多韓粉也強調，只有韓國瑜能救台灣，讓台灣安全、人民有錢，他們堅定信念「非韓不投」，不希望郭台銘出來攪局。

另一發起接機的潘金英則說，韓國瑜要不要參選總統，她都尊重，但高雄市挺韓的民眾，明早依舊會到桃園機場，迎接韓國瑜返國。

陳清茂等人發起的接機行動，是與北部、中部的挺韓民眾互相串聯，全台預計包10輛遊覽車到桃園機場接機，預料場面會很盛大。

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