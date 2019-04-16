韓國瑜砲轟大巨蛋三輸 柯P認同：他講的對

2019-04-16 12:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜訪美演講、招商，美國時間15日再度對國內開炮，這次砲打他的前上司、台北市長柯文哲，沒有處理好大巨蛋案，造成市民、市府、廠商三輸的局面，現在他治理高雄市，一定不容許走到像大巨蛋一樣的局面；對此，柯文哲今受訪時坦言「韓國瑜講得對」，大巨蛋根本不應該搞成這樣子，也就是搞成「我們接手的那個樣子」，導致怎麼善後都很困難。

柯接著開始大扯，就像我們當醫師，車禍撞進來送到台大急診處，也許開完刀不是完整的人，手要截肢、眼睛挖掉一個，但我們只能說，盡力把他弄得生活品質好一點，只能這樣子，「只要想到大巨蛋主場館在地下10.5公尺，就覺得很奇怪，當年這個設計實在太奇怪了。」

媒體提醒，已經當5年台北市長，大巨蛋爭議還是沒有解決？柯仍沒有正面回應，延續「當醫生」說法，指自己以前當醫師，自認當年在台灣急重症醫學還是頂尖的那幾個，但也不是每個車禍都救得回來，有的也是開刀完，截肢的也是一大堆。

柯文哲強調，大巨蛋抱怨也沒有用，就是想辦法解決。

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