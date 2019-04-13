韓國瑜稱安全有錢就是了不起總統 柯P：廢話！

2019-04-13 13:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜美國行，韓說，「台灣安全、人民有錢」最重要，誰能做到這8個字，就是個了不起的總統。對此，台北市長柯文哲今日受訪時表示，這就是絕對沒有爭議的目標，柯說，台灣安全，廢話，沒有安全怎麼辦，有錢的話生活好，經濟國防問題都解決了，這本來就是一個目標，問題是要怎麼做到。

人在參加大甲媽祖遶境的柯文哲，今早抵達雲林西螺福興宮時接受媒體聯訪。媒體詢問韓國瑜提及做到台灣安全、人民有錢8個字就是了不起的總統，柯文哲說，「安全有錢不是100分了嗎？」其實台灣現階段，不需要發現問題的人，「因為我們都知道問題在哪裡，更不需要解釋問題的人，我們現在要解決問題的人。」

柯文哲認為，操作、執行力決勝敗，因此現階段台灣需要的是解決問題的人。媒體問這8個字不會解決台灣問題嗎？柯說，這是目標，絕對是沒有爭議的目標，「台灣安全，廢話，沒有安全怎麼辦；有錢，有錢好辦事啊！」所以有錢的話生活好、經濟國防問題都解決了，所以這本來就是目標，問題是要怎麼做到。

媒體問了不起的總統應該是怎樣？柯文哲表示，台灣現階段執行力最重要，以他當台北市長經驗，他剛上任時資本門預算執行率只有66%，就知道整個政府機關效能很差，所以他最近在北市做一件事情，預算執行效果的評估。

柯文哲說，中華民國以前只有預算執行率，就是錢有沒有花完，花完到底有沒有效果沒有評估，事前評估的有，可是很少說做完後，5、10年重大工程的效率是怎麼樣，北市府現在才開始在做，評估常常錢花下去，要求把錢花完，錢花完到底有沒有效。

柯文哲指出，老實講現在一大堆蚊子館，這都有檢討報告嗎？沒有，對他來講，能把整個台灣的效能提高，恐怕是政府當務之急。

媒體追問「若你當總統有辦法解決？」柯文哲則說，不用想那麼多，現在北市2017年預算執行率繳庫才達到81%，2018年數字都還沒看到、還在結算，所以表示預算執行率加結餘款繳庫，台北市政府才81%，不是很差但也沒有很好，還有很多改善空間。

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