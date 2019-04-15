韓國瑜嗆3台大總統搞殘台灣 柯P：大家都有份啦！

2019-04-15 10:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜率團訪美，他在美西時間13日出席當地經濟論壇，竟隔海開嗆3任台大法律系總統，讓台灣經濟 與競爭力變殘廢，引起各界議論。對此，台北市長柯文哲今早受訪表示，這是歷史共業，把台灣搞到這局面，也不是只有3個人有責任，大家都有份啦！

柯文哲參與大甲媽祖遶境今天邁入最後一天，今天一早在彰化南瑤宮受訪，對於韓國瑜隔海開嗆一事，他表示，其實台灣過去20年也不是沒有進度，但如果要跟南韓、新加坡比，應該說進步很少。

柯文哲直言，這是這樣啦，台灣變成這樣，也不會只有3個人有責任，一定是大家，「我每次都說是歷史共業，把台灣搞到這局面，大家都有份拉，所以也不是那3個人要負責，大家都有份啦！」

對於媒體詢問，2020有沒有需要換一個不是法律系的總統看看，柯只「呵呵呵」笑了幾聲，隨即說：「目前檯面上好像沒有法律系的？」經媒體提醒總統蔡英文是法律系背景，柯也僅回以「喔」，沒有多做回應。

現場媒體追問，柯和賴清德都是醫生背景，會不會覺得換個角色對台灣比較好？柯沒有正面回應，推說和美國朋友討論過，美國總統也是法律系的偏多，這說來話長，故事很多。

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