韓國瑜勝其他參選人？柯P：這是目前狀況

2019-04-16 11:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一份平面媒體民調指2020總統選戰，尚未鬆口的高雄市長韓國瑜仍遠勝其他參選人，無論綠營派出總統蔡英文，還是行政院前院長賴清德，都依舊還是韓國瑜領先，即便無黨籍的台北市長柯文哲參戰，韓國瑜的民調也同樣贏過柯文哲。

柯文哲今早在市長室外接受媒體聯訪，聽到民調結果，他一派輕鬆表示，這也沒什麼，一連串的數據都是這樣子，這就是目前的狀況。

面對媒體追問這次去大甲媽祖遶境，有沒有許大願？柯兩度說「沒有」，並稱他發現走路有個好處，人在走走走，可以東看西看，可以更了解台灣社會。

由於該民調指，柯文哲若參選2020，可能瓜分大部分綠營選票，柯文哲被問及會否因此感到猶豫，但他仍大打太極說，自己其實沒有在猶豫什麼，就是「如來如去，自由自在」。

此外，對於目前人數最高的兩大臉書粉絲社團「柯文哲粉絲後援會」、「2018柯文哲後援會」，剛好背後一個偏藍，一個偏綠，恐怕會造成整合上的困難。柯文哲則說，這也表示他們沒有偏一邊，他不敢說意識形態不重要，但台灣好像不是只有這個問題吧。

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