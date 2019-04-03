韓國瑜簽53億MOU 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

2019-04-03 14:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲接受三立《94要客訴》專訪，談到對於高雄市長長韓國瑜日前出訪中國時帶進53億元的農漁產採購MOU，柯文哲忍不住碎念，「賣水果不會解決我們的問題」。

柯文哲指出，台灣賣水果到廣東有沒有優勢，占它總體經濟幾％，台灣賣水果到日本才有優勢，因為要賣，要賣那個地方沒有的水果，要賣那個地方不能種的水果，所以是要賣像是黑金剛蓮霧之類的，這叫高級農產品，那解決也是農業生計的問題，那和賣沒有關係。

柯文哲說，台灣如果賣水果到日本，因為日本是高緯度的，賣的是芒果、黑金剛蓮霧，就有優勢，這就叫產業，但賣的是氣候和你一樣的地方，完全一模一樣，你要和我硬碰硬，那就要產業升級，賣高單價的，這個就不是賣的問題。

柯文哲強調，你技術好，對方就會買，技術不好，「你再簽什麼MOU也沒有用」。

主持人追問，所以韓國瑜這次是賣對還是賣錯？柯文哲則是笑而不談，說「你把麥克風關掉，我就開始和你講」。

談到「韓流」現象，柯認為台灣淺碟政治，再加上網路的出現，讓台灣開始進入海嘯政治，「韓流」是台灣從淺碟政治邁向海嘯政治的經典之作，但這其實不正常，也不是成熟國家應該出現的現象，尤其他到底行不行都不知道，你怎麼敢這樣子賭，「太扯了」。

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