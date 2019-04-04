韓流席捲朝野拚賣水果救台灣 林濁水：彷彿回到農業社會

2019-04-04 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日接受媒體節目專訪，針對高雄市長韓國瑜赴中簽了53億農漁產採購MOU，他表示賣水果不會解決我們的問題；並反問台灣賣水果到廣東有沒有優勢，並指台灣賣水果到日本才有，因為要賣那個地方沒有的、不能種的水果等。對此，前立委林濁水認為「嗆得好」，直言在韓流席捲下，朝野拚命賣水果救台灣，讓他感嘆彷彿從後工業回到農業社會。

林濁水在文中部分引述柯的說法，並指「嗆得好，早就該嗆了」，否則韓流席捲下，「朝野鎖定賣水果為雙方攻防頭等戰役，民進黨由農委會帶頭和韓國瑜互嗆，拼誰的水果MOU多」，雙方「拚命地全走上賣水果救台灣的怪圈」。

林濁水感嘆，「台灣彷彿從後工業社會跳過工業社會再回到農業社會，還逆著南貨北運北貨南運的常識，走進『南南合作』幼稚不通的怪路，走入真是荒誔無比的世界」。

林濁水接著再指柯嗆得好，「倒不是説嗆掉韓國瑜的支持度很好」，而是說得「嗆掉台灣社會的弱智，才不會在幼稚的民粹中打轉得昏天暗地」。

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