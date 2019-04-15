搶頭香！中市南區國光里長之女登記 接棒繼承父志

2019-04-15 16:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已連任六屆的南區國光里里長陳仁榮今年二月病逝，南區公所今天舉辦補選登記，陳仁榮之女陳雅惠搶頭香，今天由母親、市議員邱素貞與多位國光里鄰長陪同，前往南區公所完成登記，現場「加油」、「凍蒜」聲浪不絕。

陳雅惠表示，她跟隨父母為民服務多年，秉持「責任傳承、服務創新」理念，登記國光里長補選，除延續前里長陳仁榮未完心願外，將致力推動「三通」—「水溝要通暢、馬路要通平、路燈要通亮」；定期實施社區大掃除及消毒作業，以及民俗慶典活動年年辦，全力營造安居樂業的宜居國光里。

台中市第3屆里長於107年12月25日就任，蟬聯6屆的南區國光里長陳仁榮，108年2月17日，在家中突然昏倒送醫，不幸於2月24日逝世，享年67歲，依規定，需辦理補選，預定5月11日舉行投開票，自4月15日起至4月17日止，受理候選人登記。

陳雅惠今年39歲，學歷為碩士，現任國光社區發展協會理事長，曾任市議員邱素貞服務處主任、台中市水噹噹關懷協會常務理事、社團法人台中市婦女發展協會理事、南區國光社區發展協會總幹事、南區戶政事務所志工、國光里愛鄰守護隊志工。

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