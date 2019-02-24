議員另一半、蟬聯6屆里長過世 林佳龍：難過不捨

2019-02-24 14:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市議員邱素貞的另一半、現任南區國光里長陳仁榮，24日不幸逝世，享年67歲，陳仁榮蟬聯6屆里長，為人謙和、熱心公益，深受里民愛戴，驟逝噩耗讓許多人相當錯愕、震驚與難過，除人在國外的議長張清照特別派代表前來向家屬表達哀悼，交通部長林佳龍也親來慰問邱素貞表達不捨，感念當年競選東南中西區立委時，陳仁榮擔任他敬選總部主任任勞任怨，全心全意付出讓他順利當選。

陳仁榮擔任國光里長迄今21年，每年都會定期舉辦元宵節提燈籠巡里祈福、媽祖誕辰里內繞境、端午節包粽子、中秋晚會、重陽節敬老、三官大帝聖誕、歲末寫春聯送春聯等社區活動，對於營造祥和社區，凝聚社區向心力，居功厥偉，曾榮獲105年度市府特優里長，以及107年全國特優里長表揚，用心服務，深獲地方好評，如今驟逝，令許多里民難過不捨。

面對天人永隔，陳仁榮的另一半，市議員邱素貞哀慟逾恆表示，與丈夫月初前往紐西蘭探親，原本預定18日返國，因擔心受華航機師罷工影響，恐無法趕上19日舉辦的國光里元宵節提燈籠遊街活動，丈夫堅持提前16日返台，希望與里民逗陣走在一起，雖然搭飛機長途飛行10餘個小時才到台中，他不畏辛勞，17日週日早上，就馬不停蹄參加環保志工掃地，開心與志工寒暄話家常，感謝志工辛勞。

未料當天下午丈夫在住處瞬間「倒下」，不省人事，驚醒在客廳沙發休息的邱素貞與女兒陳雅惠，母女當下立即扶起陳仁榮並撥打119送醫急救，經搶救雖恢復生命跡象，仍不幸於24日逝世。

包括立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔，立委何欣純、黃國書、市議會副議長顏莉敏、民進黨團總召李天生、市議員曾朝榮、陳淑華、謝明源，以及民進黨台中市黨部主委何明杰等人都表達不捨與慰問，肯定陳仁榮長期追求民主與為民服務的努力、付出。

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