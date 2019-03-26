中市南區國光里長病逝 女兒陳雅惠宣布出征

2019-03-26 14:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區國光里長陳仁榮上月24日過世，國光里長出缺，依法應辦理補選，陳仁榮的女兒陳雅惠今天（26日）表示，她勇於承擔，將參加里長補選，以延續其父陳仁榮未完心願，全力營造安居樂業的國光里。

台中市第3屆里長於107年12月25日就任，民進黨籍台中市議員邱素貞的夫婿，南區國光里長陳仁榮，突然於今年2月24日過世，依規定應於3個月內辦理補選，台中市選委會預計於本月底至下月初公告補選。

陳仁榮連任6屆國光里長，曾獲得105年度台中市政府特優里長，以及107年全國特優里長表揚，深獲地方好評，突然辭世之後，陳雅惠接獲許多關心里民的鼓勵與勸進，希望她承擔責任，延續陳仁榮未完心願，現任國光社區發展協會理事長陳雅惠表示，她的父親陳仁榮，熱心公益活動，多年來，不論巡查里內道路、水溝、路燈，還是參加社區環境消毒噴藥、愛鄰守護，探望獨居老人、環保志工打掃、守望相助隊慰問，都像拼命三郎一樣，用心服務，是里民口中具行動與責任的里長。

陳雅惠說，她長期跟隨父母身旁，學習為民服務，參與各項里政，會議、會勘、守護關懷等活動，尤其擔任社區發展協會理事長，以及國光里愛鄰守護隊志工，深入基層，與里民互動更密切，深入了解國光里的建設需求，「一上任就上手」，不需實習。未來將緊密結合市議員邱素貞等，一起為國光里奉獻，讓國光里民生活更有尊嚴、更樂活。

陳雅惠現年39歲，亞洲大學經營管理學系碩士畢業，曾任市議員邱素貞服務處主任、台中市水噹噹關懷協會常務理事、社團法人台中市婦女發展協會理事、南區國光社區發展協會總幹事、南區戶政事務所志工、國光里愛鄰守護隊志工。

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