蘇嘉全弔唁里長陳仁榮 慰勉遺孀邱素貞

2019-03-02 17:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕立法院長蘇嘉全今天（2日）南下台中，為上月24日往生的國光里長陳仁榮拈香，慰勉擔任台中市議員的遺孀邱素貞，他引用行政院長蘇貞昌過去常掛在嘴邊的話，「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看！」，希望邱素貞早日走出哀傷，繼續為民服務。

蘇嘉全、立委何欣純及台中市議會民進黨團總召李天生、市議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤、前議員翁美春、民進黨中央評議委員許木桂等人，今天上午都前來陳仁榮靈前拈香致哀。

蘇嘉全說，陳仁榮已擔任21年里長，相當不容易，不論平時的為人，以及里民的服務，都深獲民眾口碑與愛戴，如今突然逝世，令人難過與懷念。

蘇嘉全引用行政院長蘇貞昌過去經常掛在嘴邊的名言：「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看！」認為生死天註定，人出生未必好命，希望「離開」能一路好走。他說，陳仁榮與邱素貞夫妻兩人鶼鰈情深，經常在公開場合看到他們出雙入對，齊心服務，人人稱羨，如今陳里長過世，令人惋惜，未來服務的道路漫長，少了陳仁榮得力幫手的協助，一定相當辛苦，他慰勉邱素貞打起精神，肩負更大的挑戰與責任。

邱素貞回憶說，她會進入政治圈，完全不在人生規劃範圍，丈夫陳仁榮是她最重要的推手與支柱，她第一次參選時，連續拜訪基層3個月，不眠不休、早出晚歸，相當辛苦，一度想打退堂鼓，後來越「走」越有趣，發現拜訪過程中，可以結識許多新朋友，有聊不完的話題，滿有意思的，最後一頭栽進政治道路，陳仁榮也一直在旁協助提點、督促，落實基層服務與爭取地方建設，才能獲得選民支持，連任4屆台中市議員至今，她非常感謝丈夫的無私奉獻與支持鼓勵。

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