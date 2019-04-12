凍袂條了！ 反制統促遊行 民團號召「413護台抗中」遊行

2019-04-12 17:19

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕統促會13日於台中市舉辦「宣揚九二共識，支持和平，支持統一」遊行，將從台灣大道九段臨港路三段出發，沿著台灣大道至舊台中火車站。為反制統促會遊行活動，民間團體同時間也在舊台中火車站發起「413護台抗中！反制統促大遊行」，雙方預料將於舊台中火車站狹路相逢。

中國和平統一促進會表示，他們是已有30多年歷史的民間組織，不是「統促黨」也和「統促黨」沒關係。車隊遊行路線始於台灣大道九段臨港路三段，沿著台灣大道行駛至舊臺中火車站，迴轉台灣大道右轉文心路三段再左轉崇德路二段，左轉崇德16路，於北海岸婚宴會館結束遊行。

民進黨市議員黃守達在臉書抨擊，統促會根本是以集會遊行之名，行鼓動一國兩制之實。為了捍衛台灣的民主，公投護台灣聯盟、台中教育大學摸索社、自由台灣黨、好民文化行動協會、基進黨台中黨部、靜宜大學尋根樹等6個公民團體發起「413護台抗中！反制統促大遊行」。

黃守達表示，這兩天服務處電話接不停，多名學生打來問有哪些事情可以協助，反映很熱烈。反制統促大遊行，邀請每一位關心台中的市民朋友共同來發聲。

黃守達強調，捍衛言論自由，並不是人人都可以胡說八道，而是堅持並相信—溝通、批判、反省才是檢驗言論的標準。這場反制統促大遊行，就是台灣民間對於中國代理人濫用權利的回應。來自民間的溝通、批判、反省。

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