被批縱容統戰遊行 中市警：依法核准

2019-04-12

〔記者張瑞楨、張菁雅、李容萍／綜合報導〕台中市警局核准支持中國共產黨的團體明日在台中市舉辦「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」遊行，還邀請主張「武力統一」的中國學者李毅演講，引發各界質疑台中市長盧秀燕與台中市警局敵我不分，縱容「統戰遊行」赤化台灣，要求警方撤銷遊行許可。台中市警局副局長邱銘光昨強調，遊行核准權限是台中市警局，與市長或市府無關；至於遊行是憲法保障的人民權益，不會撤銷遊行許可。

中市府：尊重言論自由 僅協助交維

邱銘光說，此場遊行是上月廿二日由兩位民眾用個人名義提出申請。至於傳單記載的主辦團體，包括中國和平統一促進會（台灣）、中國台灣紅黨、中華和平發展促進會以及台中市兩岸商務經貿協會，這些團體是否為中共附屬團體？或親中共的民間組織？是否依法在台灣登記為人民團體？是否受中共組織或資金援助？從兩位申請人提出的申請遊行文件中，台中市警局無從得知。

至於這項遊行，台中市長盧秀燕與台中市政府，是否指示台中市警局核准與否？邱銘光說，核准遊行與否是台中市警局權責，台中市政府（含市長盧秀燕）不知此事，市警局未告知府方，府方不知亦未過問。

邱銘光強調，憲法保障人民集會遊行的權益，集會遊行法第四條規定，「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土」，兩位民眾申請遊行許可的文件中，並沒有主張共產主義，也沒有分裂國土，台中市警局依法核准，與叛國無關，警方也不會撤銷遊行許可。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，市府尊重言論自由和集會遊行自由，就算人民要申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維。

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