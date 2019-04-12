陸委會：李毅日後來台申請 將會嚴審

2019-04-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國和平統一促進會明天將在台中舉辦遊行與論壇，論壇主題為「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」，雖號稱「和平統一」，卻邀請長期主張武統的中國學者李毅擔任主講人。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，已對李毅加以註記，未來將嚴審來台申請；至於論壇將依具體事證審認是否違法。

和統論壇 將審查是否違法

主辦單位雖稱李毅是「旅美社會學家」，實際卻是中國人民大學教授。他曾在座談會大談，「大力扶植台灣島內支持統一的力量」，甚至主張「只要解放軍跨過台灣海峽，台灣人就會像當時的德國人民一樣，完全忘記台獨思想」，並提出「武統後把二千五百萬新移民送來台灣，以解決台獨問題」。

李毅稱二○一六年台灣總統大選曾首度來台觀選，二○一七年五月來台見統促黨總裁張安樂，二○一八年九合一選舉時再度來台觀選，此次是第四度來台，並於四月九日入境。

對於李毅多次入境台灣，邱垂正解釋，按相關規定，李毅若申請來台專業交流，陸委會就可以把關；但過去李毅均以第三類觀光申請來台，如果移民署沒有特別註記，「就沒辦法拒絕他入境」。

觀光入境 依法禁政治性活動

邱垂正強調，李毅具有美國長期居留證件，是申請來台觀光自由行，依規定不可參加任何政治性公共活動，也不可以進行與許可目的不符活動，因此陸委會已建請移民署廢止李毅的入境許可，註銷出入境證件，予以註記，未來再度申請來台時將予以嚴審。

對於統促會舉辦的遊行活動，邱垂正說，統促會是依法設立的民間團體，台中市警方已依集遊法給予許可。不過，陸委會將依照具體事證審認統促會的探索「一國兩制」台灣方案論壇是否違法。未來對於陸方來台參與相關活動的人士，都會加以限制、不准入境。

邱垂正強調，中共領導人習近平提出「習五條」，並持續推動「一國兩制台灣方案」作為，少數國人雖予以呼應，配合在台舉行相關活動，陸委會呼籲國人，要堅守國家主權與自由民主價值，這才是台灣共識、才是捍衛中華民國。陸委會不歡迎不尊重台灣主流民意及兩岸現實的中國大陸人士在台推銷「習五條」，也希望民眾不要參加為中共主張背書的活動，以免落入中共統戰陷阱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/