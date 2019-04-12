中國統戰進逼 法學界：國安法已難應付

2019-04-12

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕中國對台統戰方式推陳出新，甚至侵門踏戶；南台科技大學財經法律研究所所長羅承宗受訪表示，中國統戰包括假訊息、利用學術或觀光入境實則宣揚統一等新型態的攻勢，國家安全法或刑法內亂罪等罪章，卻仍停留在戒嚴或解嚴的舊時代背景，難以應付新時代的威脅，政府應正視此問題。

兩岸力量懸殊 我應速立法自衛

羅承宗說，西方國家紛紛立法防範中國等獨裁國家滲透，例如美國司令部制定「外國代理人登記法」，我國也應立法因應，將中國媒體等統戰組織註冊登記為外國代理人，約束中媒或外國網軍的攻勢；也可仿效美國設立國土安全部及制定國土安全法等，透過新組織與新法處理難題。

交通大學科技法律學院林志潔教授也說，中國利用民主國家的自由，不斷擴充影響力，澳洲為了避免被滲透，也設計代理人登記制度，而台灣與中國的力量懸殊，政府更應儘速制定類似法令自我防衛。

林志潔認為，國安概念不能再自我設限於國防與外交，應翻轉思維通盤更新，尤其統戰已拉長戰線到商業、學術、資訊等層面，整個體系要面對的是隱性且無孔不入的滲透，國安會應被賦予提案權，全面性統籌相關法規。

「至於個人的言論自由則應獲得最大保障。」林志潔強調，思想自由是我國民主化的寶貴資產，但若統戰已從思想化為行動，就有必要進行管制，政府如認為不宜核准宣揚統一遊行，應先定義我國目前「國土」涵蓋台澎金馬，不及於大陸，才能以「分裂變更國土」來否准遊行。

官方審核危機感不足 門戶洞開

不過真理大學法律系副教授吳景欽指出，集遊法禁止主張共產主義或分裂國土的條文，早在一九九八年就被大法官四四五號解釋宣告違憲，但一直被立法者忽視，雖然集會遊行目前仍採許可制，但警方多採形式審查，不會實質審查內容。

吳景欽認為，我國現行法規其實足夠面臨統戰，只是「執行面」出了問題，可能是部分政府官員心態未把中國視為具有侵略意圖的國家，審核或處理時危機感不足，才會出現門戶洞開亂象。

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