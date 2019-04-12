統促會不提供行蹤 移民署找不到李毅

2019-04-12

〔記者張瑞楨、王冠仁／綜合報導〕移民署昨以李毅宣揚「武統台灣」，危害國家安全等理由，撤銷李毅的入境許可，並限期驅逐出境，不料，移民署台中專勤隊卻找不到人，無法送達處分書，統促會也不願透露李毅行蹤，專勤隊已請警方協助，將從桃園機場開始，調閱監視器，釐清李毅的動向行蹤。

李毅稱在爬玉山 沒要出席論壇

中央社記者昨晚九點多透過微信與他取得聯繫，他否認將出席統促會論壇，並強調這趟來台僅是觀光，這兩天去爬玉山， 所以對外無法聯繫。

他表示，以為統促會的活動海報是「假的」，「不知怎麼會搞成這樣？」還說，本來預計今天要去日月潭，十五日才要離台，「要我現在就走，我怎麼辦啊？」中國和平統一促進會人員昨晚表示無法代李毅回答是否出席活動及演講，強調有所本才敢印海報。

李毅被踢爆是主張「武力統一」的中國學者，網路上還有他暢談「兩岸統一模式」的錄影。他以觀光名義申請來台，入境許可期限是十五天，本月九日入境台灣，最晚必須於廿四日離境，內政部與移民署昨天下午廢除他的入境許可後，廢除處分書由高鐵送達台中專勤隊，至昨晚仍找不到李毅。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/