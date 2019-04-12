防堵北京滲透 立委推「反統戰法」

2019-04-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平提出「習五條」，倡議「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統在今年元旦談話，先提出「三道防護網」，更在上月中國舉行的全國人大、政協「兩會」期間，召開國家安全會議，提出七項指導綱領，各部會現正積極盤點相關政策與法規，反制統戰滲透。

除政府加強因應外，民進黨立委李俊俋也表示，台灣是中國的主要侵略目標，不能再放任統戰行為，他將以美國的反侵略、反滲透法案作為基礎，提出一套「反統戰法」反制。

蔡總統元旦談話提到「四個必須」與「三道防護網」，其中三道防護網，分別是民生安全、資訊安全與民主防護網。在資訊安全防護網，總統提到資訊戰與假新聞防範，事實上，行政院將發布「各公務機關使用陸資產品處理原則」。據了解，該行政命令中央部會及地方政府全部納管適用，全國各公務機關將禁用中國資通訊產品。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）針對廣電媒體的「爭議訊息」，權責部會可要求更正並知會ＮＣＣ，還要下架網路連結，否則將依法處理。

至於民主防護網部分，陸委會已檢討「兩岸人民關係條例」，明定兩岸協商簽署「政治協議」，應經國會雙審議及人民公投，且主權國家地位與自由民主憲政秩序不得作為協議項目，目前草案已經送立法院審議。

至於七項指導綱領，將穩定增加國防預算，嚇阻中國軍事冒進；兩岸部分將積極反制中共假借交流，對我國統戰滲透，干預我國內事務；在安全部分，也會防制中共對我國進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，維護國家安全與社會安定。而各部會均依此七項指導綱領，檢視現有法令與政策。

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