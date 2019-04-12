拒絕成為一國兩制秀場 綠營籲中市府撤銷挺統遊行許可

2019-04-12 16:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕拒絕成為一國兩制秀場！統促會13日在台中舉辦「支持統一」遊行，不但引起社會對立紛擾，甚至對警方嗆聲「不開道若出事，警方責任更大」，台中市議員林德宇、林祈烽今（12）日要求市長盧秀燕立即指示市警局撤銷該項遊行許可。

對此，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，憲法保障人民集會自由，對民眾依法申請的集會遊行，警察局均依集會遊行法規定審查，若經同意，會執行交通疏導及維持秩序，也會執行蒐證，掌握是否有違法脫序行為；本次遊行經警察局審查一切依規辦理，誠摯希望民進黨議員別再過度政治操作，見獵心喜並無助於事。

林德宇表示，集會遊行法第11條規定遊行「有明顯事實足認為有危害國家安全、社會秩序或公共利益者」不予許可，且第15條規定遊行經許可後，有上述情事應撤銷。「支持統一」遊行遭批露後，輿論一面倒反對，已激化社會嚴重對立，撕裂台灣社會和諧，移民署也迅速將主張武統的講者李毅驅逐出境。

林祈烽表示，該遊行所經路線台灣大道是台中市的重要幹道，且全程長達37公里，車流量大且行經多個鬧區路口，如此高爭議且已引起社會對立的活動，勢必要投入大量警力維安交管，更造成用路人的紛擾，甚至爆發衝突。

林祈烽說，在市警局公開說明無警車開道後，該團體竟然還嗆說「警車不開道也沒關係，萬一出事，警方責任更大」，公然要脅警方，挑戰台灣公權力，傷害台中市民的安全秩序。

林德宇說，媽媽市長盧秀燕常說要守護台中健康，堅決力抗中央，此時請她拿出一樣的決心來守護台中安全，不要讓台中成為一國兩制秀場，不要讓台中陷於不安，立即撤銷遊行許可。林德宇強調，這項訴求已親自向市警局楊源明局長要求了。

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