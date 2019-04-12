民進黨批中市府：不為總統開路、卻為中國帶路？

2019-04-12 15:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對中國統促會宣揚「一國兩制、九二共識」的集會遊行，民進黨發言人李明俐今（12）日表示，中國正利用台灣民主自由所賦予的空間，透過此類的行動，分化台灣社會，以加速其意圖併吞台灣的進程。對於中國全面思想滲透的行為，我們都必須嚴肅以對，不可掉以輕心。她也批評台中市長盧秀燕，之前揚言不願協助台灣民選總統的維安交管，另方面卻同意市警局核准支持中國併吞、武統台灣的集會遊行。不為總統開路、卻為中國帶路，如此行為讓人感到非常荒謬錯亂。

台中市13日將舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」的遊行，桃園市議員王浩宇在臉書上PO出一張中市府警察局的核定公文，並且爆料「將有警車開道」。中市府新聞局長吳皇昇表示，就算人民申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維，不會有警車開道的情事發生。

李明俐指出，台灣是保障言論自由與集會遊行自由的國家，但一如傷害台灣主權與民主的假新聞是言論自由的濫用，協助併吞台灣的集會遊行，亦非集會自由的正確行使，我們的社會不能加以鼓勵，必須予以抵制。

李明俐表示，中國不論是收買主流媒體、網路社群，以假新聞、假訊息操弄輿論方向，分化台灣社會，還是透過特定的政治組織，以辦活動為由，宣揚中國的一國兩制的思想，粉飾中國友善的假象，就是利用台灣民主自由的制度，來破壞台灣民主自由的價值，遂行中國終極統一台灣，實現國家強權擴張的目的。

李明俐表示，中國的併吞野心顯而易見，但仍有部分政治團體與人士配合中國來傷害台灣，像是台中市盧秀燕市長，作為依台灣民主制度，由台灣人民選舉而出的市長，一方面說不願協助台灣民選總統的維安交管，另方面卻同意市警局核准支持中國併吞、武統台灣的集會遊行。不為總統開路、卻為中國帶路，如此行為讓人感到非常荒謬錯亂。

李明俐強調，面對中國對台灣日趨張牙舞爪的侵略態度，不管是明目張膽的輿論恐嚇，還是暗地的思想分化，我們都必須提高警覺，昨日政府針對主張的中國武統學者，假借旅遊觀光名義，企圖違法參與政治活動，明快將其驅離出境，民進黨給予正面的肯定與支持。

最後，李明俐表示，我們台灣人要勇敢的對中國說，民主、自由是台灣人民最寶貴的資產，我們絕不退讓，更不容許中國利用來進行思想滲透、社會分化的行為，也鄭重呼籲一些特定政治團體與人士，不要唱和、協助中國的併吞行為，利用台灣的民主自由，來傷害民主自由本身。呼籲社會大眾對相關行動提升警覺、共同譴責，讓我們的民主，能夠有自我保衛的機制。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/