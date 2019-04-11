統促會辦和平統一遊行 民進黨呼籲停止傷害主權的行徑

2019-04-11 11:57

〔記者張菁雅／台中報導〕中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦遊行，宣傳兩岸和平統一，民進黨台中市黨部今日呼籲立刻停止這種傷害國家主權、人民情感的惡質行徑，並請台中市政府好好瞭解「集會遊行法」，善盡審查之責。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，台灣是追求民主、講求法制的國家，尊重人民集會遊行的憲法保障權利，但台灣與中國是主權獨立、互不相屬的國家，所謂「一國兩制」、「九二共識」長期以來都是特定人士炒作的假議題，中國一直以各種方式企圖分化我國同胞的向心力，混淆國家認同，近來甚至以武力侵擾、網路假新聞內外夾擊、試圖混亂我國內部團結、製造紛擾以利中國的併吞。

翁誌偉說，很遺憾在國家受迫危難此際，竟有特定人士及團體組織敵我不分，無視中國對我國一切打壓與惡劣行徑，依然「認賊作父」的大唱統一獨角戲，此舉無疑是為虎作倀、自取滅亡之路。不管是中國分化技倆，或者台灣國人自我想法，民進黨鄭重呼籲各方都應該立刻停止這種傷害國家主權、人民情感的惡質行徑。

翁誌偉也請台中市政府好好瞭解「集會遊行法」，其內文有寫到集會遊行不得主張共產主義或分裂國家，並請市府善盡審查與督察之責，不要做出傷害台灣人民的舉動。

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