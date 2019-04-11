盧秀燕市府傳為統戰遊行開道 議員批：卻不為總統交管？

2019-04-11 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中市13日將舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」的遊行，桃園市議員王浩宇在臉書上PO出一張中市府警察局的核定公文，並且爆料「將有警車開道」。對此，台中市議員黃守達痛批，「幫台灣總統交管不行，幫一國兩制開道可以？」中市府今上午發出聲明，表示警車開道為烏龍謠傳，散佈謠言、捏造故事者會有一定法律責任。

王浩宇今天凌晨在臉書上爆料，表示本週六台中市將舉辦統戰遊行，台中市警局將派警車開道，協助中共宣傳一國兩制台灣方案。王浩宇說，集會遊行法第四條明文規定，「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土」，請市長盧秀燕立即撤銷此活動許可。

對此，黃守達今天上午在臉書上表示，台中市政府警察局幫「一國兩制促統大遊行」沿街開道是什麼道理？盧秀燕欠台中市民一個交代，作為台中市民選舉產生的首長，必須向市民說報告。黃守達質疑，當今天有人濫用權利，試圖用一國兩制來否定甚至顛覆台灣的民主，盧秀燕的態度是什麼？盧秀燕是台灣的台中市市長？還是中華人民共和國的台中市市長？

中市府：警車開道實屬烏龍謠傳

中市府新聞局長吳皇昇表示，經跟警局瞭解過程，實屬烏龍謠傳，市府嚴正澄清，呼籲勿以訛傳訛，而根據相關法律規定，散佈謠言、捏造故事者會有一定法律責任，市府也請有心人士停止該行為。吳皇昇說，原則上該遊行申請內容並未違反規定，沒有違反第四條「不得主張共產主義或分裂國土」規定之情形，符合憲法。

吳皇昇指出，就算人民申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維，市府尊重言論自由和集會遊行自由，每次人民合法申請集會遊行，只會協助進行必要交維措施，不會有警車開道的情事發生。

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