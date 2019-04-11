文宣強調遊行警車開道 統促會：希望警方維持秩序

2019-04-11 11:47

〔記者張菁雅／台中報導〕中國統一和平促進會13日將在台中市將舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」遊行，文宣中強調「警車開道」，台中市警察局今日澄清並無警車開道。對此，中國統一和平促進會表示，將撤下「警車開道」4個字，但遊行路線長達37公里，警車若不引導，若造成塞車，或者發生衝突，警方的責任更大。

中國統一和平促進會表示，這次活動是依法申請集會遊行，路線從台灣大道10段到1段，長達37公里，由於台灣大道是台中市重要幹道，為避免遊行途中造成塞車，或者發生衝突，該會將派人維持秩序，也希望警方能協助，如果沒有警車開道，將很難有效維持秩序。

統促會也說，當初警方說不清楚，該會以為將有警車開道，引導遊行隊伍，現在會撤下文宣上的「警車開道」4個字，警車不開道也沒關係，萬一出事，警方責任更大。

統促會強調，遊行目的是宣傳和平統一意願，沒有批評政府，也沒有攻訐其他人，台灣是言論自由國家，請外界尊重該會及這項活動。

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