台中法界認為統一遊行有違反國安法之虞

2019-04-12 14:38

［記者楊政郡／台中報導］台中法界有人批判，台中市政府警察局核准中國和平統一促進會13日在台中舉辦的統一遊行，這不就是為中國政府在台發展組織，企圖改變台灣現狀之舉，已明顯違反國安法第2-1條，人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品，或發展組織，蔡英文總統主管的國安會還能不聞不問！令人匪夷所思。

台中法界對於市政府核准這項遊行，一開始充滿不解與質疑，後來翻開國家安全法法條，發現地方政府核准了「統一遊行」，認為「統一」的主張沒有違背憲法主張，確實有其解釋，但卻已明顯違反國安法第2-1條的規定，影響到國家安全相關法令。

且「兩岸統一」是目前與我國還處於敵對狀態的中國的主張，並不是台灣政府或台灣主流民意的主張，不僅違反國安法，更使台灣陷入改變現狀的危機中。

而地方政府核准這項遊行，中央政府依法可以廢止，而且國安法是總統直接掌管業務，蔡英文總統理應站出來大聲制止，並下令嚴格查辦失職，可是遊行即將進行，不見中央層級內政部或行政院，或蔡英文總統本人，對此有表達任何意見，台灣的民主自由相當可貴，但不是可以拿來濫用、利用，中央政府管控能力還要上緊發條，不讓外敵有機可趁。

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