有圖為證！中國統促會官網把台灣列分會

2019-04-12 11:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國和平統一促進會明天（13日）將在台中市舉辦遊行，並將舉行「和平統一融合發展論壇」，邀請主張「武統台灣」的中國學者李毅擔任論壇主講人，李毅今早已被驅逐出境。雖然台灣的統促會宣稱與中國無關，但「中國和平統一促進會」官網，卻把台灣列為分會。

中國和平統一促進會是中國半官方背景支持中國統一的「民間組織」，並在亞、非、歐等國設有分會，被視為中國針對海外華人的統戰機構之一。現任會長是中共政治局常委、全國政協主席汪洋；執行副會長是現任中共統戰部長尤權，其餘副會長多為中國全國政協副主席，顯示雖號稱是民間組織，但官方色彩相當濃厚。

在台灣的統促會人員接受媒體採訪時，堅稱已成立超過30年，非中國統促會台灣分會，「他們是他們，我們是我們」。不過，在中國的統促會官網，卻發現台灣的統促會被列為「中國」的分會之一。

但2017年統促會曾涉及財物糾紛，中國的統促會當時發表聲明表示，「本會在包括台灣地區在內的全國各地均未設立分會組織，但據反映，近日有組織以中國和平統一促進會台灣分會名義舉辦相關活動，收取財物並產生糾紛。本會鄭重聲明，本會未設立台灣分會，也從未以台灣分會的名義組織任何活動。」

兩岸的統促會來往密切，據中共黨媒人民網2015年報導，易振雯當年曾以台灣統促會理事長身分，參加中共福建省委黨校的「台灣社會菁英研修班」。此外，中媒去年6月報導，現任台灣統促會代理理事長陳景泰，當時曾造訪泰國中國和平統一促進總會，邀請參加當年度的中共福建黨校台灣菁英班，以及在金門舉行的兩岸統一論壇。

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