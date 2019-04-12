諜對諜？投宿更換落腳點 武統學者李毅半夜就逮

2019-04-12 09:49

〔記者劉濱銓／南投報導〕中國武統學者李毅受邀來台演講，移民署等單位認定李毅違法，昨半夜12點，移民署專勤隊，以及南投警方循線在南投竹山一間民宿找到李毅，並立即安排遣返，由於發現李毅的地點，與其原先入住的民宿不同，疑似刻意躲避追查，但既使諜對諜，最終仍不敵清查，依舊被警方查獲。

警方表示，昨天以車追人，發現李毅去南投信義山區活動，之後才下山到水里用餐，晚間則是投宿在竹山一間民宿，約莫午夜12點，偕同專勤隊人員一同在民宿找到李毅。

李毅隨身並無登山裝備，有關登玉山的傳聞應該只是去山區健行，在找到李毅後，便交由專勤隊處理。

南投專勤隊表示，李毅以觀光名義來台，卻應中國和平統一促進會之邀演講，參與政治活動，與觀光許可目的不符，因此認定違法，須限令出境。

李毅是9日抵台，10、11日都在南投活動，並到玉山國家公園塔塔加健行，昨下山回到竹山投宿，才被警方發現並安排遣返。

警方說，李毅在9、10日都投宿於竹山交流道附近的民宿，但昨天卻轉移陣地，改入住竹山市區的民宿，且民宿還沒有招牌，隱身在巷弄內，不論其是因聽聞追緝風聲才刻意躲避，還是有其他原因，但最終仍被尋獲遣返。

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