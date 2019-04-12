送紅包！行政院長訪視嘉義縣允諾金援

2019-04-12 13:42

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕行政院長蘇貞昌今天中午訪視嘉義縣鹿草鄉三角村社區關懷據點，縣府團隊趁機提出改善村里活動中心經費1億7900萬元與改善村里道路2億5000萬元的需求，蘇貞昌聽取簡報後，承諾前者將籌措財源全額補助，後者也會支持，不過要給一點時間。

蘇貞昌抵達三角村，先到信仰中心「開天宫」參拜，接著聽取縣府簡報。

縣府簡報指出，嘉義縣急需改善的村里活動中心高達73處，所需經費達1億7900萬元，非財政捉襟見肘的縣府所能負擔，需要中央全力奧援。

蘇揆表示，對地方財政狀況他對最清楚，他曾任縣長的屏東縣就跟嘉義縣一樣窮，因而這次帶來內政部、衛福部相關主管，就是要想辦法解決問題，活動中心改善經費中央會全額匡列，但地方要先出具同意書。

縣府簡報又說，2、30年前大力推動基層建設，廣建村里道路，但這項德政後來面臨無力維護窘況，嘉義縣千瘡百孔的村里道路有40條之多，需要2億5000萬元來徹底改善。

蘇院長強調，這個問題確實嚴重，但需年底有多餘的經費才能辦理，不過就算屆時沒有經費，他也會想辦法克服，因而需要一段時間。

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