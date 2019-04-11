武統學者李毅火速遭驅離 網友爽喊：愛死蘇院長！

2019-04-11 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕主張武統台灣的中國學者李毅受邀來台演講，引起各界反彈；行政院長蘇貞昌認為李毅來台有違反國安之虞，指示移民署、陸委會查明。移民署與陸委會協調後認定違法，決定註銷李毅的入境許可。對此，網友狂讚蘇貞昌，「這才是接地氣」、「愛死蘇貞昌院長」！

中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」遊行，並將舉行「和平統一融合發展論壇」，邀請中國學者李毅擔任論壇主講人。結果有網友起底李毅身分，發現他極力鼓吹武統台灣，也讓此事引發各界不滿；對此，蘇貞昌立刻要求移民署與陸委會查明。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，李毅明是中國人，卻以「觀光」名義持美國綠卡申請來台，來台實際從事的行為和申請之目的不符合，已違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條第1項第1款，「有事實足認為有危害國家安全之虞」，因此陸委會與移民署開會討論後，決定註銷李毅的入境許可，並要求今日必須出境。

對此，網友紛紛表示「我們衝衝伯是台灣史上最讚的行政院院長！」、「這變通很快，衝衝衝不簡單」、「台灣有你真好蘇院長加油」、「愛死衝衝衝院長」、「蘇院長的魄力就是執行力」、「爽啦」、「蘇院長厲害」、「薑是老的辣。讓他留在新北太可惜」、「這才是接地氣」、「這處理的速度很可以」。

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