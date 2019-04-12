李毅被強制遣返 蘇貞昌：驅逐恐怖分子剛好而已

2019-04-12 12:27

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕主張「武統」台灣的中國學者李毅被強制遣返香港，對此，行政院長蘇貞昌今天上午受訪強調，我們把宣導要武力統一台灣的人驅逐出境，「是剛好而已，快走不送！」

蘇貞昌今天上午到嘉義市視察台中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫時，針對李毅事件受訪時表示，台灣是自由民主開放的國家，歡迎各界來台灣，這些年來我們的努力，台灣的觀光客都有增加。

蘇貞昌說，但假觀光之名，卻來宣傳要武力統治台灣，這不但是恐怖分子，而且比起我們的李明哲在中國被逮捕，只是因為言論就要被關5年，我們把宣導要武力統一台灣的人驅逐出境，是剛好而已，快走不送。

「中國和平統一促進會」預定13日於台中舉辦「支持統一」的遊行及論壇，活動邀請鼓吹「武統」台灣的中國學者李毅來演講，引發外界關注，蘇貞昌認為李毅來台有違反國安之虞，指示移民署、陸委會查明。

移民署與陸委會協調後認定違法，決定註銷李毅的入境許可。李毅一度銷聲匿跡，移民署人員今晨在南投竹山某民宿查獲李毅後，隨即將他帶往桃園機場，強制遣返回出發地香港。

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