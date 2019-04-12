民進黨總統初選延後為「保蔡」 蘇貞昌駁扭曲揣測

2019-04-12 12:32

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨中執會決定2020總統黨內初選延後，面對媒體提問「是不是在替小英總統護盤？」對此，行政院長蘇貞昌今天表示，這個都是各自解讀，其實在中執會由民主機制做的決定，前行政院長賴清德也表示配合，所以希望大家不必多所扭曲揣測。

蘇貞昌今天上午到嘉義市視察台中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫時，針對民進黨內總統初選延後受訪表示，民進黨的初選機制行之有年，初選機制內就有協調，這一次因為協調還沒有產生成果，而國民黨候選人也還沒有出現，所以民進黨前天經由中執會的民主機制，大家覺得並不急，可以再延長協調的時間，我們會努力再來協調，希望一個是現任總統，一個是想當總統，應該都有智慧，好好地讓最好的結果出現。

蘇貞昌也說，昨天賴院長跟蔡總統對於這個決定都表示配合，讓我們就努力再來協調，看看如何讓機制繼續走，我看到雙方也都很努力，也呼籲民進黨的支持者和各界能夠讓民進黨行之有年的民主機制能更有效率的發揮，同時也希望兩位候選人及支持者，一定要讓民主機制繼續走，讓初選能產生最好的結果，最後能讓大家滿意。

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