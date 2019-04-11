韓自費赴美演說被酸 蔡正元地圖砲嗆：有人眼紅哀爸叫母

2019-04-11 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自稱受邀赴美國哈佛大學「演講」，卻被中國民運人士王丹踢爆僅是「閉門座談會」，王丹也因此和韓國瑜、高雄市新聞局長王淺秋隔空互槓。對此，前立委蔡正元力挺韓國瑜，開砲「有人眼紅打翻醋桶，在馬桶邊哀爸叫母。」

王丹質前天疑韓國瑜在哈佛大學非公開演講僅是閉門座談、「根本是唬爛」，對此，王淺秋出示校方邀請文件，回諷「井底之蛙」，還嗆閉門座談是尊重學校安排、也是演說的一種。韓國瑜要王丹少管閒事，王丹回擊「怎麼不敢叫國台辦少管台灣的事？」雙方跨海互槓。

對此，蔡正元在臉書上表示，韓國瑜到哈佛、史丹佛演講，這是政治人物很好的磨練，應該不分立場給予祝福，但是就是有人眼紅打翻醋桶，在馬桶邊哀爸叫母。「王丹硬說沒有演講，邀請函明明寫著邀請韓國瑜a presentation by you，這不是演講，難道要翻譯成『表演』不成？」

對於前立委林濁水在韓國瑜赴美交通、住宿自費等等的評論，蔡正元則酸說，林濁水的學歷平平，當然會拿這個來吃味，邀請函上寫著「我們瞭解你的辦公室將負責你的交通住宿」，意思很明白，表示雙方溝通過，「你的辦公室將負責」，哈佛就順便省點事。

他認為，哈佛雖然很有錢，但費正清中心卻是個窮單位，高雄市政府再窮也不至於出不起韓國瑜的交通住宿費，「幹嘛要打費正清中心的秋風，林濁水未免太井底之蛙了」。

蔡正元也提到，韓國瑜據說安排在「哈佛教授招待所」演講，他認為是很好的待遇，希望演講成功，「至於濁水王丹要酸葡萄，只會自慚形穢」。

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