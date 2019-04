韓國瑜受邀哈佛演說？徐世榮：從邀請函看出是吹噓過頭

2019-04-10 18:21

〔即時新聞/綜合報導〕高雄市長韓國瑜出發訪美,他自稱受到哈佛大學邀請前去演講,還對媒體出示邀請函,政大教授徐世榮對此在臉書上幫韓翻譯邀請函內容,認為高雄市政府吹噓吹過頭了,徐的說法被網友推爆。

徐世榮認為,韓國瑜自稱受邀前往哈佛演說的說詞,在高市府出示邀請函後就露餡了,函文內容提到:「We understand that your office will be responsible for your transportation and lodging during your visit.」,也就是說,「你的旅費及住宿費都是要你自己來負擔,而不是由費正清中心來支出」。

徐世榮指出,「這樣的邀請跟一般正式的邀請是有很大落差的」,通常若是正式受邀,發函單位大多都會負擔受邀者的旅費、住宿費與生活費用,中國民運人士王丹也曾表示在該中心找不到任何韓國瑜演講的公告,這就是箇中原因。

網友們相當贊同徐世榮的看法,相繼留言指出「膨風過頭鬧笑話」、「以為台灣沒有人看得懂英文」、「可悲的是無論這類型的政客,說出多荒謬的內容,都沒有後果需要承擔,沒有可信度降低,甚至連道歉都不用。」、「花錢去美國簡報,不查水表嗎」、「身為高雄市民,雖然我沒有投他一票,但我覺得非常羞愧」。

