誰說沒法停靠？ 波音747今降落小港機場打臉韓國瑜！

2019-04-10 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，曾表示小港機場（高雄國際機場）不敷使用，希望可以和屏東合作，建立「高屏國際機場」；之後提出的「F1賽車」政見跳票，也推稱是高雄沒有「國際機場」可以讓波音747客機起降所致。不料今（10）日就有一架國泰航空波音747-867（F）貨機降落高雄國際機場，引起網友熱議。

韓國瑜曾提出想引進F1賽車的想法，在事後推稱小港機場無法順利起降波音747等大型飛機，因此無法引進，結果慘遭網友打臉，指出世界最大量產貨機之一安托諾夫（ANTONOV）AN-124去年才降落在小港機場，網友質疑表示，世界上最大的貨機都停過小港，還把完整的整架直升機運過來，「難道F1賽車比直升機大」？

不料上月30日韓國瑜接受外媒採訪，被問到如何提升高雄觀光的能見度時，又拋出「高雄需要國際機場」的說法，再度提到從雲林、嘉義、台南、高雄到屏東，「目前都沒有一個可以停靠大型波音747的大型機場，希望能趕快建」。

不過有網友指出，今日非定期航班的國泰航空波音747-867（F）貨機就降落高雄國際機場，不少航迷判斷，應該是與日前國泰航空旗下的國泰港龍航空KA451班機疑似引擎故障的事件有關，推測可能是國泰集團載來維修的引擎。

對此，網友紛紛表示「他買的字典是不是都沒有恥字」、「不是機場太小，是他的腦容量太小」、「你們沒到高雄，怎麼知道那是747，就算是有也是韓導上任後才有的.....要懂喜韓兒的邏輯」、「他都承認不懂市政了」、「韓粉接下來要拒搭國泰了嗎」、「89萬人最美好的選擇」。

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