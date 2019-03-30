不怕打臉！韓國瑜：波音747無法停靠 高雄需要國際機場

2019-03-30 19:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的「F1賽車」政見跳票，推稱是高雄沒有「國際機場」可以讓波音747客機起降所致，說法慘遭資深賽車迷發文打臉。他今天再度接受外媒訪問，被問到如何提升高雄觀光的能見度時，又說出「高雄需要國際機場」的說帖。

韓國瑜上任後，不斷提出新點子，宣稱要幫高雄找新出路，曾提出想引進F1賽車，又在事後推稱小港機場無法順利起降波音747等大型飛機，因此無法引進。然而，卻遭網友找出資料打臉，「機身大小不輸波音747的安托諾夫An-124運輸機，就曾2度降落在高雄小港機場」。

韓國瑜今天向外國媒體推廣內門宋江陣及高雄觀光時，再度提到，從雲林、嘉義、台南、高雄到屏東，目前都沒有一個可以停靠大型波音747的大型機場，希望能趕快建。

韓國瑜認為，高雄是一個漂亮的「白雪公主」，過去的白雪公主被前市府蒙上面紗，他現在把這個面紗掀開，未來還有很多事情要做，除了地方要自己努力，也希望中央政府能協助，大家一起來努力。

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