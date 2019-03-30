旗山冰店槓韓「不想當中國人」！ 韓國瑜回應了

2019-03-30 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市府先前推出「韓總帶路美味」美食地圖，希望推廣高雄觀光，但旗山有一家老字號「常美冰店」因不滿韓國瑜日前的訪中行，直接在臉書槓上韓國瑜，並強調「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生沒來過敝店」，強調就算生意變差也不願當中國人。對此，韓國瑜表示，完全尊重店家的立場。

「常美冰店」日前在臉書粉專表示，「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生沒來過敝店，身為台灣高雄鄉下的小小店家，『現在不想當中國人，以後也不想當中國人』」、「有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們很抱歉」。

「常美冰店」並提到，以前小時候唸書，蔣故總統經國先生叫台灣人要反共，連歐陽娜娜她爸（歐陽龍）以前都這樣義正嚴辭的說著，「我們很聽話所以我們堅決反共，鄉下小小店家，70年來始終如一」。

針對「常美冰店」臉書發文內容，韓國瑜今（30日）出席活動時回應，「完全尊重」，也祝福冰店生意能越來越好。他也強調，希望店家把生意做好就好，其他就的事不用想太多。

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