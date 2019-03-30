韓國瑜說謊？稱隨扈抱大腿高舉「我要求的」 原音曝光打臉

2019-03-30 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜28日結束訪中行程，返抵高雄小港機場時，2名隨扈在機場內將他高高抬起，讓他向在場的韓粉揮手，遭桃園市議員王浩宇批評「像封建時代的皇帝」，韓國瑜則說，「這是我要求的」，但有媒體錄到當時現場原音，疑是隨扈主動告知韓國瑜「我們幫你舉起來」，無疑打臉韓的說法。

王浩宇在臉書PO出韓國瑜被一旁隨扈抱著腿抬起來，高舉雙手向韓粉打招呼的照片，直言「這張照片，讓我有點難過」，他也批評這行為「像封建時代的皇帝一樣高高在上」。韓國瑜則出面緩頰，稱「當時因多人看不見我，對他們很不禮貌」，而且有民眾從台中包遊覽車來高雄，他才請隨扈幫忙抬一下。

但據《三立新聞網》報導，當天現場的影片可聽見，韓國瑜當時顧著向韓粉揮手致意，身邊的隨扈先在韓國瑜耳邊說，「我們幫你舉起來」，隨即蹲下身與另名隨扈一起抬起韓國瑜，讓他高高在上與韓粉打招呼。

報導指出，影片曝光無疑打臉韓國瑜所稱，是他下令要求警員抱大腿把他高舉起來，不知是韓國瑜擔心事件延燒會引發更大爭議才護短，還是另有其他原因，但也讓人質疑韓國瑜的作風，是否都是「遇到爭議試圖先掩飾再說？」

由於韓國瑜自承是他要求隨扈把他抬起，高雄市警局因此尊重市長說法，僅給予2警口頭告誡，不會採取記過或調職處分，但也引發基層官警議論。

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