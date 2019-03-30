蘇貞昌轟「帝王心態」 韓國瑜回嗆「我可以道歉」

2019-03-30 18:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕隨扈抬舉爭議延燒，行政院長蘇貞昌轟高雄市長韓國瑜是「帝王心態」，韓國瑜今天回嗆，每天用小牙籤戳他的目的何在？反要蘇「莫忘世上苦人多」，不過他也說，如果這動作對警察不尊重，他可以道歉。

韓國瑜下午赴正修科大參加「讓愛閃耀星光演唱會」，被問及蘇揆批他請隨扈抬舉是「帝王心態」，韓則是重砲回嗆蘇「這樣攻擊我是什麼意思」？反要他以行政院長高度為民眾謀福利。

韓國瑜表示，當天有1千名熱心民眾到機場，如果看不都看他們一眼就離開，另一種說法就是他「肖掰」（國語：囂張），當市長了不起了，連臉都看不到，所以他為了跟熱情朋友打個招呼、露個臉，這跟當皇帝有什麼關係？

他說，他當市長以來物質生活已經降到很低，那有當皇帝意思？他會請隨扈幫忙抬一下，是怕熱心的民眾失望，如果連招呼都不打，連臉都看不到，會不會人家說這像皇帝一樣，了不起了，這也是另一種說法。

不過韓國瑜也說，如果這舉動對警察不尊重，他可以道歉，沒問題，下次有板凳就用板凳，不然就請秘書抬一下。

韓隨即將砲口對準蘇貞昌，他說從事政治活動，總是希望和民眾在一起，蘇從事政治已經幾十年，難道連這個都看不懂嗎？一定要用「皇帝」兩個字來形容嗎？為什麼一定要用這麼種字眼？

針對旗山冰品老店批他赴中言論，韓國瑜表示「完全尊重」，但牽扯到意識型態或「韓國瑜賣台」說法，他強調千萬別誤會，他只是賣高雄產品而已，且一直支持中華民國，選舉之前、現在和未來都一樣。

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