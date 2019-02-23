批韓市府「14謊言」 苦苓嗆王淺秋： 這不是說謊，什麼是說謊？

2019-02-23 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕作家苦苓近來在臉書PO出高雄市長韓國瑜團隊上任後的「14大謊言」，如F1賽車、賽馬場等跳票政見，建議韓國瑜應對此好好調查，結果被高市新聞局長王淺秋反駁「用假新聞來做攻擊！」對此，苦苓則在臉書舉例反嗆王淺秋，「這不是說謊，什麼是說謊？」

苦苓近日在臉書提出韓國瑜市府「14大謊言」，指出韓國瑜提出的「F1賽車」、「賽馬」都被打臉，認為韓上任短短不到幾個月，卻出現這麼多公然說謊的事實，建議他應該好好調查、檢討、反省；王淺秋對此則反嗆，還來不及做，就被扭曲指責，等於是「用假新聞來做攻擊！」

對此，苦苓表示，跟對方還沒有洽談成功、甚至根本還沒有接觸的活動，就不顧對方意願、擅自對外公布，「這不是說謊，什麼是說謊？」他也強調，「我所列舉的謊言，都是根據國內媒體的報導，你也無法駁斥其中任何一個。如果你說我這是假新聞的話，那你是在說全國媒體都在製造假新聞囉？你要不要對他們道歉呢？」

苦苓還說，「哦對了，明明來訪的是香港馬會前會員，你們卻發新聞稿說是『香港馬會會員來訪』，故意誤導民眾，結果遭到香港馬會打臉，說是根本沒有接觸，因而陷市長於不義。你們是不是還欠高雄市民一個道歉呢？」

他還舉例說，請問一個男生想要追求一個女生，但是他根本沒有跟這個女生聯絡，或這個女生也沒有答應跟他交往，「那他可以對外說這個女生是他的女朋友嗎？」

苦苓更怒批王淺秋，「你身為高雄市新聞局長，卻跟川普的心態一樣『只要對我不利的新聞，就是假新聞』，請你捫心自問，自己還適任嗎？還好意思做下去嗎？」

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