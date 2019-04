川普求見韓國瑜？ 葛來儀一句話狠打臉....

2019-04-10 13:15

〔即時新聞/綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨(9日)啟程訪美,臉書社團「韓國瑜加油團」日前出現一則美國總統川普求見韓國瑜的貼文,引發網友議論。華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)說,有些人在捏造事件,假新聞非常普遍。

日前一名韓國瑜粉絲在「韓國瑜加油團」上PO文稱,他在高雄市政府的朋友告知,川普知道韓國於即將訪美,特別透過秘密管道向高市府傳達求見韓國瑜,之所以川普會找上韓國瑜,是因為美國在貿易戰下外強中乾,快撐不住了,希望韓國瑜能扮演和事佬的角色。

台灣一名推特網友特別轉傳這則貼文給葛來儀,葛來儀強調,「有些人在捏造事件,假新聞非常普遍。」底下台灣網友留言,也認為這則貼文相當荒謬,「作為一名台灣人,我不知道該哭還該笑」、「我對此感到沮喪,台灣確實需要幫助!」

Some people make things up. Fake news is quite common. https://t.co/IjJaub8wB5