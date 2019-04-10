川普求見韓國瑜？ 葛來儀一句話狠打臉....

2019-04-10 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（9日）啟程訪美，臉書社團「韓國瑜加油團」日前出現一則美國總統川普求見韓國瑜的貼文，引發網友議論。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，有些人在捏造事件，假新聞非常普遍。

日前一名韓國瑜粉絲在「韓國瑜加油團」上PO文稱，他在高雄市政府的朋友告知，川普知道韓國於即將訪美，特別透過秘密管道向高市府傳達求見韓國瑜，之所以川普會找上韓國瑜，是因為美國在貿易戰下外強中乾，快撐不住了，希望韓國瑜能扮演和事佬的角色。

台灣一名推特網友特別轉傳這則貼文給葛來儀，葛來儀強調，「有些人在捏造事件，假新聞非常普遍。」底下台灣網友留言，也認為這則貼文相當荒謬，「作為一名台灣人，我不知道該哭還該笑」、「我對此感到沮喪，台灣確實需要幫助！」

相關連結：

Some people make things up. Fake news is quite common. https://t.co/IjJaub8wB5 — Bonnie Glaser / 葛來儀 （@BonnieGlaser） 2019年4月9日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/