國民黨松山信義議員初選出爐！楊智伃落馬淚崩 李明璇給抱抱

國民黨松山信義市議員初選民調結果22日出爐，前國民黨發言人楊智伃落敗，受訪時淚流滿面。（記者張嘉明攝）

國民黨台北市議員初選第三選區（松山、信義）今（22日）上午公布結果，由前黨發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線，國民黨該區由這兩位新人與現任議長戴錫欽、議員秦慧珠、詹為元競選。而前國民黨黨主席朱立倫子弟兵楊智伃則落選，淚灑現場；過去與楊頗有「瑜亮情節」的李明璇，也上前給予楊一個大大的擁抱，展現團結。

此次參與初選的有李明璇、許原榮、楊智伃、北市議員吳志剛助理滿志剛以及富錦里長李煥中共5人。今日國民黨台北市黨部於議會黨團外召開記者會，除許原榮外其餘均有到場。黨部主委戴錫欽宣布，由李明璇、許原榮出線，另外3位同志也非常優秀、非常努力，大家勝不驕敗不餒，盼共同團結，也希望松山信義所提名現任、新人5席能全上。

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國民黨台北市黨部指出，民意調查自4月19至21日，委由聯合報、遠見2家民調公司以任意成人方式取樣進行，初選民調經加權後，李明璇民調結果為52.598%，提名排序第1位；許原榮民調結果36.752%，提名排序為第2位。

楊智伃在記者會當下就紅了眼眶，媒體問她哭過嗎？她也坦言自己「每天都在哭」，首先要恭喜當選的戰友，大家本就是黨內好同志，在選舉過程中她學到很多，感謝幫忙顧電話的好友們，她起步本就較晚，有很多人已經耕耘很久；她也強調自己是敢戰、敢衝的年輕女力，相信不管在哪裡，國民黨都期待這樣的新世代。

楊說，會將這次結果當作人生很好的歷練跟過程及養分，很感謝在松山信義認識的所有好朋友，感謝這一路以來幫助楊智伃的人，講到激動處，還不禁落下眼淚來。

李明璇說，心情很激動，感謝一路支持、幫忙守電話的所有好朋友，也感謝其他4位很優秀的競爭者，讓這一場被全國矚目最競爭的松山信義的初選變得有意義。她說，今天不是勝利，她只是拿到了一張門票，接下來大選才是最重要的，共同的目標就是要讓國民黨大選大勝利，也要讓台北市長蔣萬安高票連任，這是她接下來要努力的目標，會付出加倍努力。

最後，李明璇也走上前暖心給予楊智伃一個大擁抱，展現團結。

國民黨松山信義市議員初選民調結果22日出爐，勝出的李明璇（左）給落敗的楊智伃（右）「惜惜」和擁抱。（記者張嘉明攝）

國民黨松山信義市議員初選民調結果22日出爐，勝出的李明璇（左）給落敗的楊智伃（右）「惜惜」和擁抱。（記者張嘉明攝）

國民黨松山信義市議員初選民調結果22日出爐，李明璇與許原榮勝出，國民黨市黨部主委戴錫欽說明民調結果時，落敗的楊智伃在一旁拭淚，呈現幾家歡樂幾家愁的場面。（記者張嘉明攝）

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