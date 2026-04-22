中共脅迫第三國撤銷賴總統專機航權 立院外委會通過提案強烈譴責

立院外委會通過提案，譴責中共脅迫第三國臨時撤銷我元首班機航權，打壓我國國際空間。（記者方瑋立翻攝）

總統賴清德原訂出訪友邦史瓦帝尼，然而卻面對中共透過外交與經濟脅迫手段，迫使出訪航路經過的第三國臨時撤銷總統專機飛航許可。對此，立法院外交及國防委員會今（22）日通過臨時提案，由民進黨立委王定宇、林楚茵、沈伯洋、王義川、陳俊宇、羅美玲、陳冠廷等人共同提案，針對中共粗暴行徑予以「強烈譴責」。

這項提案今天在外委會無異議通過。提案內容指出，我國總統出訪友邦是行使外交權利的主權作為，中國此舉不僅嚴重打壓我國國際空間，更涉嫌干涉他國內政，已公然違反國際慣例並破壞區域現狀。

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沈伯洋說，飛航許可的核發在國際法上屬於主權行為，中國利用經濟手段迫使第三國撤權，是直接介入他國主權。此舉不僅違反《聯合國憲章》，更破壞了《芝加哥公約》所確立的國際民航秩序與非歧視原則，對台灣外交空間構成嚴重阻礙。

提案也詳列中國違法的各項國際規範，包括違反《聯合國憲章》中關於「國家主權平等」與「不干涉內政」之原則、1970年聯大第2625號決議文禁止之「強制干預」，以及《芝加哥公約》確立之國際民航秩序與非歧視原則，更踐踏了《維也納外交關係公約》第40條關於「過境保障」的精神，構成對以國際規則為基礎之秩序的公然挑戰。

提案認為，中共對我國的系統性打壓已非個案，委員會作為監督外交與國防事務之專責委員會，對此粗暴行徑表達強烈譴責。

提案亦明確要求，外交部應採取積極措施，持續拓展國家外交空間並捍衛國家主權，同時應透過駐外館處及國際組織管道，將本次中共脅迫撤銷航權事件，列入國際民航組織（ICAO）及其他多邊機制之關注項目。提案也要求政府應積極爭取理念相近之民主夥伴的聲援與具體行動，以捍衛我國主權及國際生存權利。

王定宇指出，我方早在數週前就已取得這三個國家的飛越許可，中共卻刻意採取「時間點突擊」，在專機出發前12小時，利用該三國陷入中國「債務陷阱」的困境進行經濟脅迫，迫使其取消許可。他批評，中共將所有互動工具化、武器化，已是典型的介入他國內政。

國民黨立委徐巧芯表示，總統出訪友邦本是應有之義，對於被打壓或不公平對待，認同臨時提案的時效性，僅針對程序部分建議應同步知會外交部確認文字細節，並強調對案子本身沒有意見。

立委林楚茵則呼籲，這是一份針對中共惡霸行徑的「譴責案」，並非針對行政部門，呼籲朝野不分黨派連署，向國際展現台灣對國家元首的支持與團結。

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