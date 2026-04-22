為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    辣椒水之亂丟官！周俊銘今拜清水紫雲巖 新職務曝光

    2026/04/22 12:10 記者許國楨／台中報導
    周俊銘（右）因辣椒水事件遭拔官，最新人事案出爐將調任台北市警察局警政監。（資料照）

    周俊銘（右）因辣椒水事件遭拔官，最新人事案出爐將調任台北市警察局警政監。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲日前陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街，現場卻傳出辣椒水外洩，經查竟是台中市第六分局長周俊銘在維安過程中，因辣椒水罐異常外洩、排空測試時誤傷現場人員，周因此遭記過兩次並拔除主管職，如今最新人事案出爐，周俊銘將調任台北市警察局警政監，並預計下週一報到。

    事件發生於4月17日晚間，當時台灣民眾黨前主席柯文哲前往逢甲夜市掃街，現場突瀰漫刺鼻氣味，一度被誤認為遭人惡意噴灑辣椒水，甚至傳出「四波攻擊」說法，警方隨即展開調查，調閱數百支監視器畫面並進行內部釐清，最終確認並無外力介入，而是周俊銘隨身攜帶的辣椒水噴頭因故障破裂，在測試與執勤過程中多次外洩所致。

    市警局指出，周俊銘事發後未即時完整回報，處置及通報均有疏失，已影響警譽，因此依規定加重記過兩次並調離現職，對於外界關注，周俊銘受訪時低調表示，將靜待後續發展，並自嘲站在風口浪尖「像是風口上的豬，快要飛起來了」。

    此外，在人事調整拍板前夕，周俊銘今（22）日也前往清水紫雲巖參拜觀音佛祖，行程相當低調，他表示坦然接受處分，對案情不願多談，由於周首任分局即在清水，此舉也被解讀帶有沉澱心情意味。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播