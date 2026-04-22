辣椒水之亂丟官！周俊銘今拜清水紫雲巖 新職務曝光

周俊銘（右）因辣椒水事件遭拔官，最新人事案出爐將調任台北市警察局警政監。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲日前陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街，現場卻傳出辣椒水外洩，經查竟是台中市第六分局長周俊銘在維安過程中，因辣椒水罐異常外洩、排空測試時誤傷現場人員，周因此遭記過兩次並拔除主管職，如今最新人事案出爐，周俊銘將調任台北市警察局警政監，並預計下週一報到。

事件發生於4月17日晚間，當時台灣民眾黨前主席柯文哲前往逢甲夜市掃街，現場突瀰漫刺鼻氣味，一度被誤認為遭人惡意噴灑辣椒水，甚至傳出「四波攻擊」說法，警方隨即展開調查，調閱數百支監視器畫面並進行內部釐清，最終確認並無外力介入，而是周俊銘隨身攜帶的辣椒水噴頭因故障破裂，在測試與執勤過程中多次外洩所致。

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市警局指出，周俊銘事發後未即時完整回報，處置及通報均有疏失，已影響警譽，因此依規定加重記過兩次並調離現職，對於外界關注，周俊銘受訪時低調表示，將靜待後續發展，並自嘲站在風口浪尖「像是風口上的豬，快要飛起來了」。

此外，在人事調整拍板前夕，周俊銘今（22）日也前往清水紫雲巖參拜觀音佛祖，行程相當低調，他表示坦然接受處分，對案情不願多談，由於周首任分局即在清水，此舉也被解讀帶有沉澱心情意味。

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