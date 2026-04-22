宜縣府宣布弱勢長者免費施打 林國漳肯定「好政見一起做」

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今年1月率先提出「帶狀疱疹補助」政見，包含弱勢全額補助與一般長者補助3千元，宜蘭縣政府跟進宣布「弱勢長者優先免費施打」。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今年1月率先提出「帶狀疱疹補助」政見，包含弱勢全額補助與一般長者補助3千元，宜蘭縣政府今天宣布「弱勢長者優先免費施打」。對此，林國漳予以肯定，表示「好政見一起做」，守護縣民健康是跨黨派公約數。

宜蘭縣政府今天宣布將全額補助65歲以上、原住民55歲以上弱勢長者，符合重大傷病資格或低收、中低收入戶者施打疫苗，預計將有1.1萬人受惠，估計經費1.3億元。

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林國漳說，針對宜蘭65歲以上弱勢、重大傷病（原住民55歲以上）全額補助2劑疫苗，是他1月提出政見時的核心重點，也是建構健康宜蘭的必要工程，感謝縣府跟進帶狀疱疹弱勢補助。

他說，為讓健康防護網更加全面，承諾未來將在現有基礎上接力推進，落實他提出的完整方案「一般65歲以上長者補助3千元施打疫苗」，減輕一般三明治家庭的負擔，確保每一位長者都能遠離皮蛇威脅，打造更具韌性的健康宜蘭。

宜蘭縣議員謝正信去年得到皮蛇，住院5天休養，深知許多長輩也身受皮蛇之苦，因此提案請縣府針對65歲以上低收及中低收長者免費施打疫苗，以提高保護力，並獲謝家倫等眾議員支持連署，如今縣府採納推動，給予高度肯定。

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