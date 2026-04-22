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    首頁 > 政治

    連長辱罵混血兵「死日本鬼子」王定宇爆：還播中共統戰電影

    2026/04/22 11:24 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    一名在陸軍六軍團金六結營區受訓的台日混血士兵指控，遭到温姓連長以「死日本鬼子」等歧視字眼長期辱罵，還批評與自己交談的鄰兵是「漢奸」，甚至恐嚇「打1985申訴也沒用」。目前軍方已迅速將該連長拔除主管職務，並移請司法偵辦。民進黨立委王定宇昨（21）日更爆料，該連長還在部隊裡播放中國統戰電影《八佰》，擔憂極度仇日言論搭配中共意識形態，正從基層腐蝕部隊根基。

    王定宇進一步接獲陳情指出，除了霸凌行為，該名連長在部隊中播放中共拍攝的統戰電影《八佰》，內容雖是國軍在四行倉庫一戰中對抗日本，但中國拍攝版本帶有強烈統戰意圖，「那怎麼會在軍中播放中華人民共和國的電影？如果這件事情是屬實，搭配連長極度的仇日的言行，部隊裡是不是有這樣意識形態作祟的人，正在基層幹部腐蝕部隊的基礎了」。

    王定宇強調，國防部應調查該連長是否也曾對其他梯次的士兵進行霸凌，以及其他單位是否有類似的軍官，是否有其他班長或幹部配合該名連長一起霸凌士兵。

    此外，王定宇指出，在軍中播放統戰電影絕非連長一人可為，質疑政戰與領導幹部系統集體失靈。他也要求國防部與心輔單位檢討現有體系，確保基層官兵能免於權勢威嚇，勇敢且有效地使用合法的申訴管道。

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